Jamie Foxx faz primeira aparição pública após internação misteriosa: 'não conseguia andar'

Jamie Foxx makes a surprise emotional appearance at the Critics Choice Celebration of Cinema & Television. @iamjamiefoxx #jamiefoxx #criticschoice #cccelebration pic.twitter.com/MzzqruWqRf

Foxx apareceu de surpresa nesta segunda-feira (4) para receber o prêmio 'Vanguarda' no Critics Choice Celebration of Cinema & Television 2023. Ele se emocionou ao discursar para o público, falou sobre o momento conturbado e revelou que não conseguia nem andar.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.