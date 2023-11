Isabeli Fontana mostra resultado de cirurgia de retirada de silicone

“Eu acordava de madrugada com uma dor no peito, uma sensação de peso. Então a sensação é de que agora saiu esse peso, esse cansaço”, disse ela, que revelou que já fez 7 cirurgias nos seios desde que começou a colocar silicone.

"Primeiro dia do pós pegando um pouquinho de vitamina D", escreveu ela. Na imagem, a modelo, que agora está ruiva, aparece usando um body preto, com destaque para a região do busto livre do silicone.

