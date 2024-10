Isabel Veloso explica motivo de quimio na gravidez: 'chances de não aguentar'

Isabel Veloso conversou com seguidores no Instagram nesta sexta-feira (18) e explicou o motivo de não esperar para começar a quimioterapia após o nascimento do filho, que se chamará Arthur.

A jovem já havia explicado que pretende fazer a quimioterapia para ter chances de prolongar sua vida um pouco mais, mas sem expectativa de cura. Agora, Isabel explicou que caso decidisse esperar para fazer a quimio, teria chances nem sequer aguentar a gestação.

"Não quero brincar com o que é sério. Já estava com sintomas de doença, provavelmente iria piorar ainda mais, o tumor iria aumentar muito mais, e a chance de eu nem sequer aguentar a gestação seria enorme", explicou.

Isabel vai dar início às novas sessões de quimioterapia na próxima semana. Ela garantiu que o tratamento apresenta poucos riscos ao bebê, além do nascimento prematuro. "Agora com a quimioterapia, vamos acompanhar mais de perto do que já estávamos acompanhando. Faço parte do alto risco, então o Arthur será monitorado quase toda semana. A quimioterapia faz com que ele tenha muita chance de nascer prematuro. O Arthur estava previsto para dia 28 de fevereiro, mas as chances dele vir em janeiro ou começo de fevereiro são grandes", contou.

"A quimioterapia no segundo trimestre é muito mais segura, porque o bebê já está formado. Os únicos e maiores riscos dentro do meu quadro é o Arthur ter dificuldade de ganhar peso durante minha gestação e o parto prematuro", explicou Isabel.