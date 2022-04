Internautas detonam looks de Bruna Linzmeyer e Maisa no Altas Horas: 'Inimigas da moda'

A participação das atrizes Bruna Linzmeyer e Maisa no programa global Altas Horas, foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na noite deste sábado (16), tanto pela atuação de Bruna na novela Pantanal, quando aos looks escolhidas pelas artistas.

A atriz que deu vida a Madeleine no remake de Pantanal, combinou transparência com estampa animal print; já Maisa, usou microssaia plissada da grife Miu Miu, com um casaco.

As combinações não agradaram a maioria dos internautas, que logo fizeram criticas na web:

Bruna Linzmeyer e Maisa são inimigas da moda. #AltasHoras pic.twitter.com/iDK7buG2BM — Olliver (@Evandro_Olliver) April 17, 2022

prendam o estilista da maisa, que odioooo essa saia da miu miu perfeita nesse look pavoroso https://t.co/6DTNqnEJ1D — adry (@fusquinhamarelo) April 16, 2022