Internautas criticam Tiago Leifert após fala desmentida sobre Paulo Gustavo

Ao anunciar a morte de Paulo Gustavo para os brothers do Big Brother Brasil 2021 na final do programa, Tiago Leifert afirmou que o artista era do grupo de risco da Covid-19, o que não procede. “Ele tinha uma comorbidade, que foi o que pegou pra ele”, disse o apresentador, após Fiuk fazer um alerta sobre aglomerações e reuniões sem máscara.

Mais cedo na terça-feira, antes da morte do artista, a amiga pessoal de Paulo Gustavo, Tatá Werneck, havia rebatido um internauta que alegou que ele tinha doenças pré-existentes : “Paulo não tem comorbidades! Teve asma há 10 anos atrás e nunca mais teve crise. Enxerguem a realidade! Parem de negar a gravidade desse vírus!”, afirmou a humorista.

Em nenhum dos boletins médicos divulgados sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo são citadas comorbidades. E estudos sugerem que asma controlada não é considerada fator de risco importante para a Covid-19. Na lista de comorbidades do Ministério da Saúde para a vacinação, consta a asma apenas na forma grave, dentro da categoria de pacientes com pneumopatias graves.

Como Paulo Gustavo não tinha crise há anos, ele não fazia parte do grupo de risco. Essa informação, inclusive, foi pauta no Encontro com Fátima Bernardes na manhã de hoje (5).

E além dos internautas (confira ao final da matéria os comentários), o pesquisador Átila Iamarino, famoso por faze alertas sobre a Covid desde o início da pandemia, criticou a fala sobre comorbidade.

Comorbidade é viver em um país que escolheu não combater a COVID como nação, que não comprou todas as vacinas que podia e que tenta ignorar 3 mil mortes ao dia.

Condição de saúde ou social viram risco de morte por COVID porque o vírus continua circulando. — Atila Iamarino (@oatila) May 5, 2021

Outra bola fora de Leifert - Além de dar a entender que Paulo Gustavo, de 42 anos, morreu porque tinha uma comorbidade, Tiago Leifert de outra bola fora no programa, como apontaram internautas. O apresentador disse que estava testado para a Covid-19 como justificativa para ‘tietar’ os finalistas Juliette, Fiuk e Camilla, dando um abraço apertado em cada um.

Vale lembrar que teste para Covid não garante nada e até famosos já fizeram relatos de falsos negativos, como por exemplo o ator Heitor Martinez, que chegou a ficar 13 dias internado com a doença.