Internada na UTI, filha de Juliano Cazarré sofre intercorrência grave

A menina nasceu com uma condição rara no coração chamada Anomalia de Ebstein, uma malformação em uma das válvulas cardíacas. Embora a cardiopatia esteja sob controle atualmente, Maria desenvolveu outras complicações de saúde associadas à condição.

Maria Guilhermina, filha de Leticia e Juliano Cazarré, que está internada na UTI, enfrentou uma grave intercorrência. A informação foi divulgada por Leticia nas redes sociais, explicando que estava rezando ao lado da filha no momento do incidente: "Estava atenta e chamei o socorro na hora certa, graças a Deus".

