Influencer troca Bil Araújo por Vini Jr., aponta colunista

O ex-BBB Bil Araújo viveu um affair com uma influenciadora em um hotel de luxo na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas acabou sendo trocado ‘sem dó’ por Vini Jr, logo em seguida. Pelo menos é o que garante a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.



Bil e a moça teriam mantido a discrição, evitando especulações do romance, mas ela teria surpreendido a todos ao seguir para Ibiza, na Espanha, curtir o verão europeu ao lado de uma amiga e do solteiríssimo Vini Jr.

A fofoca vem rendendo um bafafá na internet, com muitos opinando sobre a troca do ex-reality para o jogador do Real Madrid. Muitos apontaram que ela estaria ‘certíssima’ na troca.



Quem é? Segundo o perfil de fofocas Segue a Cami, a influenciadora em questão se trataria de Bianca Wejnger, ex-namorada da DJ Barbara Labres.



A temporada na Europa não é novidade para a loira, que tem 33 mil seguidores no Instagram e costuma postar fotos de viagens pelo mundo.