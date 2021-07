Influencer de 22 anos morre em acidente durante viagem de moto pelo Brasil

Em sua última postagem no feed do Instagram, em uma foto com o namorado, Júlia escreveu: "A vida é breve, vamos ser loucos. Eu, Você, Deus e a estrada! Seus sonhos são os meus também".

Moradora de Belo Horizonte, Júlia estava como passageira da moto do marido, Daniel Cayuela, quando o veículo colidiu com um caminhão.

