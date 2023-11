Gretchen volta a chocar seguidores com pelos nos seios e ombros

No ano passado, Gretchen já chegou a rebater comentários que recebeu por conta do excesso de pelos.

Gretchen voltou a dar o que falar ao aparecer com muitos pelos na região dos seios. No vídeo em questão, a musa falava aos seus seguidores no Instagram sobre a sua agenda dos próximos meses, com muitos eventos de Carnaval.

