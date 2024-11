Gretchen relembra encontro com Van Dame e detona ator: "arrogante"

Apesar da interação diante das câmeras, Gretchen revelou que o comportamento do ator nos bastidores foi completamente diferente. "Teve toda aquela cena e, quando entrou o intervalo, ele fingiu que nunca tinha me visto. Muito arrogante, nem um pingo simpático", afirmou.

A cantora relembrou a interação com o astro em 2001, quando os dois participaram do Domingo Legal. Na ocasião, Gretchen fez uma apresentação de dança para Van Damme no palco do programa.

