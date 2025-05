Participante é expulso do 'De Férias com o Ex' após ameaçar ex-bbb de morte

Antes mesmo da estreia, a nova temporada do reality 'De Férias com o Ex Caribe VIP' já está envolta em polêmica. O influenciador Aryan Almeida foi expulso do programa após declarações homofóbicas e ameaças de morte contra outros participantes.

Segundo o Splash Uol, um dos desentendimentos mais intensos de Aryan foi com Matheus Freire, ex-namorado de Rico Melquiades. Em uma discussão, ele teria utilizado ofensas homofóbicas, chamando Matheus de “viadinho de merda”, além de outros xingamentos.

Mas a atitude que levou os executivos do canal a agir com urgência, optando pela expulsão imediata, foi quando Aryan disse durante uma discussão que "mataria" o ex-bbb Manoel Rafaski ao encontrá-lo fora das gravações.

A MTV confirmou oficialmente a saída de Aryan do elenco e destacou, por meio de nota, que o comportamento do influenciador violou as diretrizes éticas da emissora. “A MTV tem regras de conduta claras que proíbem qualquer forma de discurso de ódio ou atitude discriminatória. Aryan foi removido da temporada por não seguir esse padrão durante as filmagens da etapa final”, informou a emissora em nota.