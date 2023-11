Gretchen dá início a depilação a laser nos seios após críticas

​Gretchen resolveu depilar a região dos seios após ter sido alvo de frequentes críticas por conta do excesso de pelos na área.

A cantora de 64 anos disse, em outra ocasião, que não se incomodava com os pelinhos e que gostava de deixá-los descoloridos. "Cansei dos meus pelos. Estou aliviada. Comigo é assim, eu curto intensamente cada fase do meu corpo e se algo começa a me incomodar eu mudo", afirmou agora.

No Instagram, Gretchen afirmou que foi convidada a fazer uma parceria com uma clínica de depilação a laser.

"O importante é que as coisas aconteçam no meu tempo, de acordo com a minha vontade e não quando as pessoas acham que devem acontecer", completou ela sobre as críticas.