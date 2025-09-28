Gracyanne Barbosa passa por cirurgia e está fora da 'Dança dos Famosos'





Gracyanne Barbosa está fora da Dança dos Famosos, do “Domingão com Huck”, após sofrer um acidente durante os ensaios, segundo a colunista Fábia Oliveira. Neste domingo (28), a musa fitness passou por cirurgia no ligamento do joelho em um hospital particular do Rio de Janeiro.

Nos últimos dias, Gracyanne havia comentado nas redes sociais que ainda não sabia se conseguiria continuar na competição, relatando medo e receio, mas agradecendo pelo apoio. Ela explicou que o acidente ocorreu enquanto dançava lambada e que foi rapidamente atendida pela equipe médica da Globo antes de ser levada ao hospital.

A influenciadora aguarda agora a definição de sua recuperação e os próximos passos em relação à participação na atração.