Globo testa apresentadoras para vaga de Gloria Vanique

A Globo procura alguém para assumir a vaga de Gloria Vanique no Bom Dia São Paulo, mas a emissora não pretende escolher uma substituta e sim várias mantendo um rodízio de repórteres.

De acordo com o “Notícias da TV”, Sabina Simonato assumiu o lugar de Vanique, que deixou a emissora para ir para CNN Brasil, e estava se revezando com o jornalista Marcelo Poli, mas Sabina anunciou que está grávida e precisou ser afastada por ser grupo de risco da covid-19.

Por conta disso, a Globo optou por testar as repórteres Cinthia Toledo e Luiza Vaz. Ambas foram aprovadas e devem ficar sendo testadas até o fim de dezembro fazendo parceria com Rodrigo Bocardi, que é o âncora do telejornal.

A opção rodízio traz mais vantagens a emissora. Isso porque não precisa promover ninguém a apresentador e testa novos talentos para ancorar os telejornais.