Globo prepara processo contra Camila Queiroz, diz site

Ainda segundo a publicação, um dos motivos que levou a emissora a processar a dupla seria o modo como Camila Queiroz reagiu após nota oficial da Globo. A diretoria se sentiu ofendida com as postagens e nota da atriz nas redes sociais.

A atriz foi retirada do elenco de Verdades Secretas 2 antes do término das gravações. A emissora emitiu uma nota e afirmou que houve um desentendimento com a intérprete de 'Angel'.

