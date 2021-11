Camila Queiroz desmente Leo Dias sobre atestado para não gravar final de Verdades Secretas

Com a repercussão da declaração de Camila, Leo Dias respondeu a atriz no Twitter e justificou que o "meteu atestado" é uma gíria carioca.

Na matéria publicada pelo jornalista em sua coluna, Dias postou a informação da colunista Carla Bittencourt que disse que Camila faltou às gravações da novela, justamente no dia em que seriam filmadas as cenas finais da protagonista. Para justificar sua ausência, a intérprete de Angel teria apresentado um atestado médico.

"Não Léo dias, eu não “meti” atestado. Eu estava há mais de 10 dias tendo crise de estômago e como sempre priorizei o meu trabalho, não tinha ido ao médico ainda. O que aconteceu foi que a crise se agravou e eu precisei tomar soro com medicação na veia", rebateu a atriz no Twitter.

