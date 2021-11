Relâmpago! Globo tira Camila Queiroz da capa de Verdades Secretas 2

Já Camila deu a entender que a emissora descumpriu a palavra e mudou o destino da sua personagem Angel, na tentativa de se vingar da artista pelo fato dela ter assinado com a Netflix no ano passado.

A Globo foi rápida e já está fazendo o possível para tirar o destaque de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2. A atriz, que teve um desentendimento com a emissora e o contrato por obra rescindido, foi retirada do cartaz da segunda temporada da novela no Globoplay.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.