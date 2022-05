Gkay revela que Farofa deste ano vai custar R$ 8 milhões e dá detalhes

A festa acontece novamente no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e entre as atrações confirmadas estão Léo Santana e Wesley Safadão, que também estiveram na farofa de 2021.

Em conversa com Leo Dias, do Metrópoles, GKay contou detalhes do evento que está marcado para dezembro. “Terão três novidades que nunca foram feitas antes na Farofa da Gkay. Vou contar o que? Ainda não, mas adianto que terão três novidades! Aliás, posso adiantar que nós já teremos uma grande diferença antes mesmo da Farofa acontecer, viu? Todos os convidados irão ganhar um bônus antes da festa começar” disse.

