Gabily lança ‘Bilhete Premiado’ último clipe com MC Kevin

Gabily lançou nesta sexta-feira (4) o clipe da música “Bilhete Premiado”, último trabalho de MC Kevin, que morreu no mês passado após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

No clipe, o MC dubla Kevin O Chris, parceiro de Gabily no feat.

“Não sou uma amiga que estava presente ali todos os dias com ele, mas estou cumprindo uma função na vida dele que poucos estão cumprindo. E foi isso que me motivou a lançar esse trabalho com ele. O lançamento ia ser dia 21 de maio e decidi lançar duas semanas depois. Não tinha nem clima. Fiquei muito abalada. Precisei ficar ausente de tudo e repensei muito se iria lançar ou não o clipe”, contou a cantora à Quem.

“Agora, estamos lançando em memória dele. Vou aproveitar esse clipe para ajudar a família dele financeiramente falando. Abri mão da minha parte de ganho. Apesar do Kevin não cantar nesse clipe, quero amparar a família dele. Ele só emprestou a imagem dele. Esse clipe vai mostrar o lado do Kevin brincalhão, feliz, não aquela imagem horrível dele caído”, contou.