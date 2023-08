Flora Gil posa segurando a mão de Preta Gil após cirurgia para retirada de tumor

"Ela está bem e a cirurgia, segundo a equipe médica, correu muito bem. Vim do Rio para vê-la na volta da cirurgia e fiquei muito feliz com o relato dos médicos. Agora é se recuperar dia após dia recebendo carinho e amor dos amigos e da família. A equipe médica é espetacular e estamos todos felizes depois da cirurgia”, contou ela à revista Quem.

Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, publicou uma foto segurando a mão de Preta Gil após a cantora ter sido submetida a uma cirurgia de retirada do tumor no intestino.

