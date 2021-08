Fãs de Juliette se revoltam com estilista após polêmica: ‘enfia o vestido no…'

A fúria dos cactos foi levantada após a estilista Lethicia Bronstein detonar Juliette na polêmica do vestido emprestado pela marca. Em um longo desabafo, a estilista criticou a campeã do BBB21 e a sua equipe em não dar crédito à sua marca pelo vestido emprestado, e chegou a insinuar que a atitude da ex-sister é hipócrita pelo fato dela “bater no peito” o orgulho de suas raízes, e ao mesmo tempo não valorizá-la como estilista nacional.

No Twitter, a tag “ENFIA O VESTIDO NO C*” ficou entre os assuntos mais comentados, com fãs de Juliette revoltados com as críticas da estilista. Confira alguns dos comentários: