Família real responde acusação de racismo por Meghan e Harry

A família real do Reino Unido reagiu à “bombástica” entrevista de Harry e Meghan à apresentadora Oprah Winfrey, em que acusam membros de racismo - um dos motivos que fez com que o casal decidisse deixar a realeza e se mudar para outro país.

"As questões levantadas, particularmente aquelas relacionadas à raça, são preocupantes. Embora algumas memórias possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular.", informou o Palácio de Buckinham em comunicado.

A realeza também afirma que os membros, especialmente a rainha Elizabeth II, estão “entristecidos” pelas dificuldades do casal. Harry e Meghan não citaram quem foi diretamente racista com eles, mas os dois garantiram que as declarações não vieram nem da rainha e nem do avô.

"A família inteira ficou triste ao saber como os últimos anos foram difíceis para Harry e Meghan”, diz.

O comunicado também afirma que o casal e o filho Archie "sempre serão membros muito queridos da família".

Na entrevista exibida no último domingo (7) Harry afirma que um dos membros da família real teria perguntado a ele quão escura seria a pele do seu filho com Meghan.

Os dois também afirmaram que a realeza nunca se preocupou em defender Meghan dos ataques racistas que sofria de parte da imprensa.