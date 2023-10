Família de Matthew Perry se pronuncia pela primeira vez após morte do ator

A família de Matthew Perry, que ficou famosos com o personagem Chandler, na série Friends, se pronunciou pela primeira vez, neste domingo (29), após a morte do ator, aos 54 anos — ele foi encontrado nesse sábado (28), na casa onde morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O texto, enviado ao site TMZ, é assinado pelos pais do artista, Suzanne Morrison e John Bennett Perry, e suas três irmãs.

