Fábio Porchat posta primeiras fotos com nova namorada que conheceu em reality do Porta dos Fundos

Fabio Porchat fez sua primeira postagem ao lado de sua nova namorada, Priscila Castello Branco, nas redes sociais. Ambos compartilharam fotos no Instagram após passarem juntos a noite de sábado (19).

Os rumores sobre um possível relacionamento começaram no início do ano, mas o namoro só se tornou oficial há cerca de um mês. Em janeiro, os dois até viajaram juntos para a Antártica, logo após Porchat encerrar seu casamento de oito anos com Nataly Mega. Um dos motivos citados para a separação com sua ex-esposa foi a decisão de não ter filhos.

Priscila, de 34 anos, é atriz e humorista, assim como Fabio. Ela acumula sete anos de experiência no teatro e na televisão, com participações em novelas da Globo, incluindo "Salve-se quem puder" (2020) e "Deus salve o rei" (2018).

O encontro deles aconteceu durante o reality show "Futuro Ex-Porta" em 2021, um programa do canal Porta dos Fundos, projeto liderado por Porchat, que tinha como objetivo descobrir novos talentos no humor. Priscila se destacou, alcançando a sexta posição no programa.