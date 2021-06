Ex-protegida de Silvio Santos, jornalista é demitida do SBT após voltar de férias

Segundo o Notícias da TV, Neila era protegida de Silvio Santos e esteve ainda em 2020, entre os 3 nomes cogitados pela cúpula do SBT para substituir Rachel Sheherazade no SBT Brasil.

Neila Medeiros foi demitida do SBT nesta quarta-feira (16) após 8 anos. A demissão ocorreu logo após ela apresentar a edição do “SBT Brasília” nesta quarta. A jornalista havia acabado de retornar de férias, informou o Notícias da TV.

