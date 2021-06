SBT define quem substituirá Silvio Santos

“Me sinto honrada por apresentar a nova temporada do Roda a Roda a partir de domingo. Amo esse programa, mas é claro que sinto falta do nosso mestre, Silvio Santos. Ninguém comanda e interage com o público como ele. Estou contando os dias pelo seu retorno”, disse Patrícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.