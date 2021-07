Ex-A Praça É Nossa, Gorete Milares solta o verbo contra Carlos Alberto de Nóbrega

Gorete Milagres se revoltou contra Carlos Alberto de Nóbrega ao falar sobre a troca de farpas que teve com o humorista na internet, após ele dizer que os dois não tinham um bom convívio.

No desabafo, a humorista se caracterizou da personagem Dona Filó e disparou que ainda recebia um salário baixo na época do programa. "Estou exausta e chateada e achei que relatar os fatos com a Filó ficaria mais leve. O vídeo ficou longo mas foi necessário! Pra mim está claro que fui vítima de uma guerra do IBOPE, ego e vaidade. Há mais de 10 anos eu ouço inverdades e esta mágoa descabida desse senhor. Isto é abusivo, perverso e violento! Chega! Por favor, Carlos Alberto de Nóbrega, me deixa em paz! Descubra o caminho da paz e do amor, ainda lhe resta tempo! Obrigada Marcelo por ainda acreditar que eu poderia alavancar o IBOPE da Praça, que teve grandes perdas. Sorte para você!".

"O povo veio perguntar por que não é a dona Gorete veio fazer esse vídeo. Dona Gorete está por aqui, ficou tão chateada que quase deu um derrame cerebral. É mais cuidado, mais leveza, a gente vai falar com um senhor de 85 anos";

"Eu quero dizer que a dona Gorete tem muita gratidão pelo primeiro emprego na televisão. Mas isso não quer dizer que a gente tem que aceitar as inverdades que você vem falando por aí. Em entrevista você falou que ela foi a pior companheira de televisão. Carlos Alberto, nossa senhora! Isso não é o lapso da Covid, não? Perdeu a memória, Carlos Alberto? Vocês eram tão amigos, nunca nem brigaram. Vocês trabalharam na Praça é Nossa e a Praça deu muito ibope, você ficou feliz e veio almoçar na casa dela em Belo Horizonte. Não lembra não, Carlos Alberto?

"Falou no programa de entrevista que nunca mandou ninguém embora, que nunca puxou tapete e sempre pagou todo mundo muito bem. Vamos lembrar? No dia que você chamou a Dona Gorete e ela me mandou? Foi um encontro mágico. Todo mundo batendo palma, você ficou doido. E disse: 'Quero te contratar hoje'. E Dona Gorete disse: 'Quanto?'. Você falou e ela disse: 'Isso é muito pouco, isso ela ganha isso em qualquer showzinho em Belo Horizonte'. E você disse: 'É pegar ou largar!'. Então ela me disse: 'Filó, Filó, aceite que esse vai ser o melhor e o pior contrato de toda a sua vida'. Não é que foi? Deu ibope, saiu em tudo quanto é jornal, a gente feliz da vida. Até que seis meses depois, Dona Gorete foi falar com você, que disse que não tinha aumento. Você falou que não tinha aumento, e o Renato Aragão chamou para trabalhar na Turma do Didi. Quando chegou lá, ele me pegou e queria colocar de perna, minissaia. Nem perna tinha para ser mocinha do programa. Disse, então, que não queria e ficou na geladeira".

Ela relatou que voltou para o SBT após o caso e seu contrato previa que ela não deveria fazer A Praça É Nossa novamente, e mesmo assim, voltou. "Você me recebeu tão bem. O Silvio me deu um programa chamado Ô Coitado, meu e do Moacyr Franco. Você até participou dele. Foi um sucesso, mas também foi um problema, porque saíram muitas notícias falsas".

A situação entre os dois começou quando Carlos Alberto mencionou a atriz em entrevista a Rafinha Bastos, dizendo que ela era a “pior pessoa” com quem já trabalhou.