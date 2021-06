Ex-mulher de Diogo Nogueira nega ter mandado indireta para Paolla Oliveira

Milena se explicou negando ter mandado indireta para a atriz. “Disseram que postei uma indireta. Nada a ver, uso meu Instagram no intuito de empoderar as mulheres e é isso. Minha vida seguiu. Está tendo essa confusão, vou postar o que eu quiser, mas não faço esse tipo de coisa, não tenho que falar nada dele (Diogo), o que tinha que falar, já falei. As mulheres que me seguem admiram minha experiência de vida. Essa é a ideia. Me deixem em paz. Está uma loucura meu direct. Mas não podia deixar de dar esse alô”, disse.

