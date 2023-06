Ex-cantor gospel Jessé Aguiar se assume gay

"Isso começou a desgastar minha alma, meu coração. E foi onde desenvolvi a depressão e ansiedade. Mas não queria contar o porquê (…) Durante três anos de carreira no meio gospel tive experiências que me machucaram muito mas, ao mesmo tempo, me forjaram, me construíram, me deixaram forte pra enfrentar esse momento. Mas eu precisava estar pronto”, desabafou.

