Ex-bbbs Thais Braz e Gui Napolitano assumem namoro com beijão durante festa

Gui, do BBB20, e Thais, do BBB21, não posaram juntos, mas trocaram beijos sem esconder o romance. Os boatos de que os dois estão namorando foram reforçados nos últimos dias quando a ex-bbb gravou um vídeo para falar da cirurgia enquanto recebia beijos do modelo.

