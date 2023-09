Ex-BBB e tiktoker são ‘barradas’ no VIP do The Town

Os famosos não conseguiram ficar longe dos alcances dos fotógrafos como acontece no Rock In Rio.

Os famosos enfrentaram perrengues no festival, segundo o colunista. A área VIP estava com goteiras, os banheiros ficaram alagados por conta da chuva, o que gerou um verdadeiro caos.

A atriz Bruna Griphao e a tiktoker Vanessa Lopes quase foram barradas no domingo (3) no VIP do The Town, em São Paulo. O flagra foi feito pelo colunista do Splash, Lucas Pasin.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.