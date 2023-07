Ex-atriz mirim nega troca de mensagens com Rafael Cardoso

"Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar. Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo hate desnecessário que foi jogado em mim”, postou a jovem ao ser alvo dos haters.

