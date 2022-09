'Escolhi a democracia', diz Rachel Sheherazade ao declarar voto em Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Rachel Sheherazade publicou na segunda-feira (26) uma foto manifestando sua intenção de voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na imagem, que não é recente, a ex-apresentadora do SBT aparece usando seus dedos para indicar um enquadramento fotográfico.

Ao resgatar o retrato nesta semana, Sheherazade girou a peça em 90º para que o gesto parecesse um "L", em referência ao nome do petista. "Domingo, você pode votar mais uma vez ou pela última vez. A escolha é sua. Entre a democracia e o autoritarismo, eu escolhi a democracia!", escreveu a jornalista nas redes sociais.

Embora tenha se notabilizado por suas opiniões conservadoras, a ex-âncora do SBT Brasil se apresentou nos últimos anos como crítica de Jair Bolsonaro (PL). "Para mim, nada mudou de 2018 pra cá. Continuo acreditando que o Bozo é o pior dos males. Meu voto foi e será sempre contra ele e em favor do Brasil", afirma a jornalista em publicação em sua conta no Twitter.

Sheherazade foi demitida no final de 2020 do SBT e entrou na Justiça contra a emissora pedindo indenização trabalhista no valor de R$ 20 milhões. Ela, que foi âncora do principal jornal da casa por quase dez anos, acusa o canal e seu dono, Silvio Santos, de assédio, censura e fraude.

A defesa de Sheherazade alega que sua contratação como PJ (pessoa jurídica) visava fraudar a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária.

No início deste mês, a Justiça arbitrou o valor total da causa em torno de R$ 4 milhões, envolvendo indenização por danos morais no montante de R$ 500 mil, pagamento de 13º salários, férias, diferenças salariais, participação nos lucros entre outros valores. O SBT diz que vai recorrer.