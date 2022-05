Equipe de Conrado e Aleksandro divulga lista oficial de mortos no acidente

De acordo com a assessoria, os velórios de Aleksandro e do técnico Giovani Gabriel acontecerão no Ginásio de Esportes Luiz Bom, em Londrina. O enterro de Aleksandro acontecerá no Cemitério de Crematório Parque das Allamandas.

A equipe de Conrado e Aleksandro divulgou nas redes sociais da dupla sertaneja a lista oficial de mortos no acidente de ônibus, além do próprio Aleksandro.

