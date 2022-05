Miss Brasil 2022: Giovanna Reis, do Paraná, vence concurso e segue para disputa mundial

Giovanna Reis, de apenas 21 anos, é a nova Miss Brasil 2022. Ela disputou o título com 26 candidatas. Natural de Cascavel, no Paraná, a jovem é estudante de Design de Interiores e trabalha como modelo. Agora, ela embarca em julho para a Polônia, onde irá representar o País na etapa mundial do concurso.

"Estou muito feliz e animada com essa oportunidade. Vou dar o meu melhor para trazer a coroa ao Brasil", disse Giovanna após a coroação.

A vice-campeã foi a Miss Rio Grande do Sul, Larissa Grabin, seguida pela Miss Tocantins, Anna Perillo, em terceiro.

A premiação ocorreu na cidade catarinense de Balneário Camboriú. Durante o confinamento, realizado no Sibara Hotel, Giovanna se descreveu da seguinte maneira: “Eu sou arte em constante transformação. Eu uso a beleza, a alegria e o amor pela natureza, para inspirar a intensidade na vida das pessoas”.

A Miss Mato Grosso, a maquiadora Isabelle Castro, primeira mulher transgênero a disputar uma etapa da franquia, ficou no top 12. Ao lado dela, foram também semifinalistas as representantes do Acre, Bahia, Grande Curitiba, Minas Gerais e Zona da Mata Mineira.

