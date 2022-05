Chega ao fim namoro de ex-bbb Bil Araújo e Érika Scheinder

Bil apagou as fotos ao lado de Érika, mas a modelo até então manteve as imagens que tem ao seu lado nas redes sociais.

O anúncio do término foi feito por Bil no Instagram. “De hoje em diante eu e Erika seguiremos outros caminhos, agora como amigos". “Peço que respeitem muito esse momento. Obrigado a todos que torceram e continuam torcendo".

O namoro do ex-bbb Arcrebiano, o Bil Araújo, com a ex-bailarina do Faustão Érika Scheiner subiu no muro. Os dois participaram de “A Fazenda 13”, em 2021, e anunciaram o romance em abril durante um cruzeiro juntos.

