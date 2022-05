Sobrevivente relata 'explosão' antes de acidente que matou cantor Aleksandro

Um pneu estourado pode ter sido a causa do acidente que matou o sertanejo Aleksandro e outras cinco pessoas durante um gravíssimo acidente com o ônibus do artista nesse sábado (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um sobrevivente que estava ao lado do motorista na viagem, contou que antes do ônibus tombar ouviu um “barulho de explosão”, logo em seguida, o motorista perdeu o controle do veículo e o tombamento aconteceu.

“Ele revelou que estava ao lado do motorista. Durante o deslocamento, a pessoa ouviu um barulho bem forte, como se fosse uma explosão e, naquele momento, o ônibus perdeu o controle e tombou. O motorista ainda se levantou (na tentativa de segurar o volante), mas não conseguiu”, explicou o capitão do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Carvalho em entrevista à TV Tribuna.

As evidências ainda estão sendo verificadas pela perícia técnica e assim que o processo for finalizado, o relatório será encaminhado para a Polícia Judiciária. Além dos 6 mortos, outras 11 vítimas feridas foram encaminhadas a hospitais da região.

Aleksandro, Conrado e a equipe dos artistas tinham saído de Tijucas do Sul (PR), onde haviam feito um show e estava a caminho de São Pedro, no interior de São Paulo.