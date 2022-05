Vídeos mostram acidente de ônibus que matou Aleksandro, da dupla com Conrado, e mais cinco

Aleksandro e mais 5 pessoas morreram em acidente com o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro no interior de São Paulo. pic.twitter.com/U8yx8H4e1c

Estavam no ônibus 19 pessoas. Seis morreram na hora, 11 foram encaminhadas ao pronto-socorro com ferimentos leves, e 2 não ficaram feridas.

A dupla e sua equipe saíam de um show na Tijuca do Sul, no Paraná, e seguiam em direção a São Pedro, no interior de São Paulo. Por volta das 10h30, na altura de Miracatu (SP), o pneu dianteiro esquerdo estourou, e o motorista perdeu o controle, tombando no canteiro central.

Vídeos que circulam pela internet mostram como ficou o local do acidente do ônibus da dupla sertaneja Aleksandro e Conrado, que deixou 6 pessoas mortas, entre elas Aleksandro.

