Conrado, da dupla com Aleksandro, está em estado grave na UTI

João Vitor Moreira Sales, o Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo, após o acidente de ônibus que matou Aleksandro e mais cinco pessoas no sábado (7).

"O cantor encontra-se no momento na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas", afirmou a assessoria da dupla, que informou que ele foi o primeiro passageiro socorrido no acidente.

O músico Júlio César Bugoli Lopes também está em estado grave e precisou passar por uma neurocirurgia e por um procedimento ortopédico ainda ontem, no mesmo hospital.

Acidente

Na manhã do sábado (7/5), a equipe da dupla sertaneja saía de um show na Tijuca do Sul, no Paraná, e seguia em direção a São Pedro, no interior de São Paulo. Por volta das 10h30, na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu (SP), o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou, e o motorista perdeu o controle, tombando no canteiro central. Estavam no ônibus 19 pessoas. Seis morreram na hora, 11 foram encaminhadas ao pronto-socorro com ferimentos leves, e 2 não ficaram feridas. Ambos os sentidos da rodovia ficaram com um congestionamento quilométrico.

Conrado e Aleksandro

A dupla Conrado e Aleksandro foi formada em 2003 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, por Conrado Bueno e Luiz Aleksandro Talhari Correia, e fez grande sucesso no sertanejo. Em 2019, Conrado saiu da dupla para seguir carreira solo, e foi substituído por João Vitor Soares. A dupla manteve o nome original.