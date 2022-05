Ônibus da dupla Conrado e Aleksandro foi filmado em alta velocidade antes do acidente

Um motorista registrou e denunciou nas redes sociais a alta velocidade com a qual vinha o motorista do ônibus da dupla Conrado e Aleksandro, que terminou com a morte de Aleksandro e mais cinco pessoas, além de deixar vários feridos.

Aleksandro da dupla com Conrado faleceu em um acidente de ônibus.

Minutos antes o ônibus foi filmado na rodovia em alta velocidade. pic.twitter.com/gkdgjf37HB — Claiton Appel (@appel67) May 7, 2022

No vídeo, o condutor que não teve nome identificado reclama da imprudência e afirma que dessa forma pode acontecer um acidente: “Ônibus da dupla Conrado e Aleksandro. 120km, 130km/h. Chegou até a 140km/h já, um ônibus! Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui, viu? Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, afirmou.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um pneu dianteiro estourou e fez com que o motorista perdesse o controle. Seis pessoas morreram ainda no local, outras 11 foram encaminhadas com ferimentos ao pronto-socorro e duas não se feriram.

O acidente aconteceu por volta das 10h30 deste sábado e vem causando um congestionamento quilométrico na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo.