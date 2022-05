No primeiro Dia das Mães sem Marília Mendonça, Ruth Moreira lança canal de culinária no YouTube

O primeiro convidado é o cantor Murilo Huff, pai do filho da sertaneja. Além disso, no canal, ela deve receber a dupla Maiara e Maraisa e outros amigos de Marília Mendonça.

Em poucas horas que o canal entrou no ar, Ruth já tinha mais de cinco mil inscritos. No YouTube, a página é intitulada 'Dona Ruth'; clique aqui para conferir.

A proposta de Ruth é fazer as gravações das receitas sempre com convidados especiais na cozinha da chácara da família, em Goiás.

O primeiro Dia das Mães sem a filha não será fácil para Ruth Moreira. Como uma forma de elaborar o luto e perpetuar a lembrança de Marília Mendonça, a mãe da cantora decidiu lançar um canal no YouTube com receitas que gostava de preparar com ela.

