Emocionado, Thammy Miranda faz agradecimento após ser eleito vereador

Thammy Miranda foi eleito vereador pelo Partido Liberal (PL) em São Paulo. Com 90% das urnas apuradas, o filho da cantora Gretchen obteve 43.297 votos. Emocionado, ele agradeceu o apoio dos eleitos em um vídeo publicado na sua conta do Instagram.

"Quando eu decidi me candidatar eu sabia que o desafio era grande. E um caminho longo para conquistar, as pessoas que querem um representante, na câmara municipal com garra e coragem", iniciou.

"Eu só posso agradecer a você. Você que me olhou com carinho. Você que mandou mensagem no Whatsapp. Você que comentou no Facebook. No Instagram. Você que foi às urnas e me deu esse voto de confiança. É meu dever retribuir tudo isso pra vocês. Agora começa um novo tempo", afirmou ele em um dos trechos do vídeo.

Thammy ficou entre os vinte candidatos mais bem votados da capital paulista. Aos 36 anos, ele é casado com a modelo Andressa Ferreira e pai de Bento de 10 meses.