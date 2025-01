Emilly Araújo fala sobre Marcos Harter em depoimento sobre o BBB

Na época, o cirurgião plástico chegou a ser expulso do programa por agressão à namorada, após uma discussão do casal que durou horas.

Em depoimento na TV Globo como retrospectiva do Big Brother Brasil às vésperas do BBB25, Emilly Araújo, campeã da edição de 2017, falou sobre a sua trajetória na casa, que foi marcada pelo relacionamento com Marcos Harter.

VEJA: Depoimento da Emilly Araujo sobre sua participação no BBB 17, tudo o que sofreu no programa por causa do Marcos Harter! #BBBODoc #BBB25 pic.twitter.com/75GXo49cbK

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.