Economista mata dubladora de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ e Margarida; mãe ajuda a esconder o corpo

O economista Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa, de 27 anos, foi preso preventivamente após confessar ter matado a dubladora Cristiane Louise de Paula da Silva, de 49 anos, no último dia 22 de julho, no apartamento dela em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As investigações apontam que a mãe do economista, Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa, ajudou o filho a esconder o corpo numa área de mata na Praia de Grumari. Ela é considerada foragida.

Ele alegou que matou a vítima em “legítima defesa” porque ela estava “possuída pelo demônio”. No entanto, as investigações apontam para motivações financeiras, já que o homem fugiu do local levando vários bens, celulares e computadores.

A dubladora fazia a voz da personagem Margarida, da Disney, e da Srta. Morello, do seriado "Todo Mundo Odeia o Chris". A família conta que ela estava desaparecida há alguns dias e foi procurar por ela em seu apartamento, onde morava sozinha, mas havia abrigado Pedro Paulo há algumas semanas.

Ao ser questionado, o economista afirmou que a vítima estava bem e viajou com um namorado para Mangaratiba, no Rio.

Pedro Paulo confessou o crime quando a polícia cumpriu o mandado de busca e a preensão. Ele afirma que usou uma faca para se defender da dubladora que teria “transtornos mentais” e se dizia “possuída pelo demônio”. Segundo ele, ela parecia estar sob efeito de entorpecente, remédios controlados e bebida alcoólica. “— O autor alega que a vítima estava em um ritual religioso e queria o sangue dele. Mas ficou comprovado com as investigações que a motivação do crime de fato é patrimonial”, afirmou o delegado responsável.

Conforme a polícia civil, o corpo foi encontrado coberto de lençóis e sacos de lixo, e tinha marcas de facadas ou outro objeto cortante.

O homem afirma que teve ajuda da mãe e de outra pessoa não identificada para esconder o corpo.