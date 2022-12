É fixo? Jade Picon e Gabriel Medina são clicados juntos mais uma vez

Jade Picon e Gabriel Medina voltaram a ser vistos juntos na madrugada desta sexta-feira (9) em uma festa na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

Uma internauta postou uma foto do momento, mostrando a atriz ao lado do surfista no palco, atrás do DJ. "Fui num show ontem, e Jade Picon estava com Gabriel Medina", escreveu ela.

Jade e Medina têm sido flagrado juntos no decorrer do ano, desde que a influenciadora saiu do BBB22 e o surfista estava recém solteiro após o fim do casamento com Yasmin Brunet.