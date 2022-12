Wanessa a Yasmin Brunet no BBB23: Uma é dada como certa e outra em negociações; saiba mais

Já havia rumores de que a filha de Zezé Di Camargo e Zilu teria se oferecido a Boninho para participar do BBB23. Antes disso ela já tinha vontade, mas o (agora ex) marido Marcus Buaiz não aprovava a ideia.

Wanessa Camargo deve integrar o time do Camarote no Big Brother Brasil 2023. Leo Dias, do Metrópoles, cravou hoje (7) que ela estará na próxima edição do programa.

