Lívia Andrade é cotada para o Camarote do BBB23, revela Leo Dias

Lívia Andrade pode estar no Camarote do Big Brother Brasil 2023. Quem diz isso é o colunista e amigo pessoal da ex-SBT, Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo Dias, há vários indícios que a loira vai ser uma das confinadas no reality show. Um deles é que Lívia deixou de usar as suas típicas roupas de grifes internacionais e agora passou a comprar peças em que marcas não são expostas, o que é uma exigência do programa.

Outro indício é que Lívia ignorou a pergunta de Leo Dias sobre o assunto, ao invés de negar — o que segundo Leo, é um indício de que a resposta é sim, já que Livia não costuma mentir.

Vale lembrar que atualmente Pétala Barreiros, com quem Lívia viveu um barraco neste ano, está em A Fazenda 14. Pétala é mãe dos filhos de Marcos Araújo, atual namorado da apresentadora.