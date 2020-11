Dynho Alves, ex de MC Mirella, faz harmonização facial; Veja antes e depois

Dynho Alves, o ex de MC Mirella, que está na A Fazenda, foi mais um que aderiu a harmonização facial, nesta quinta-feira (12).

"Eu fui fazer morrendo de medo, mas a doutora me passou muita confiança e me deixou tranquilo. Falei que queria algo bem natural e bonito. Gostei muito do resultado e a clínica é muito top”, contou o funkeiro ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Além do procedimento no formato do rosto, ele fez também preenchimento labial e de olheiras, além de aplicação de botox.