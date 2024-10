Dudu Camargo é condenado a indenizar Simony após assédio sexual

Dudu Camargo disse que irá recorrer e afirmou que Simony foi maldosa em acusá-lo de assédio. "Quem assistiu na íntegra viu. Alguém que é assediada dá um selinho no assediador? Dando um selinho logo após o possível assédio mostra que não se sentiu incomodada. Ela viu uma oportunidade de maldade com alguém provavelmente falando que ela deveria processar ou algo do tipo. Pessoas querendo ganhar dinheiro em cima de uma figura", afirmou.

Dudu Camargo foi condenado a pagar R$ 60 mil de indenização a Simony, no processo movido por ela após o apresentador apalpar seu seio durante uma transmissão do Carnaval de 2020 na RedeTV!.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.