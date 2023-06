Dudu Camargo: Diguinho do The Noite já tinha alertado sobre fezes atrás do micro-ondas

Dudu Camargo foi dispensado do SBT após 15 anos e logo veio à tona o que teria sido a gota d´água para a demissão: uma toalha suja de fezes escondida atrás do micro-ondas, no camarim do SBT.

Mas antes do caso vazar para a imprensa, o colega de emissora, Diguinho Coruja, do “The Noite”, já tinha dado algumas dicas sobre o assunto.

Em seu podcast “Programa do Diguinho”, após Danilo Gentili dizer que seu “programa tá uma bosta”, o humorista rebateu: “Bosta é o que acharam atrás do micro-ondas”.

Os colegas que estavam na ligação caíram na risada, e Diguinho explicou aos internautas: “Acharam a toalha com bosta no micro-ondas! Alguém não aguentou o tranco e saiu vazando”.

Diguinho disse que o assunto iria repercutir e desligou a chamada porque “estava ficando perigoso” comentar sobre o assunto, mas deu uma dica clara: “Vai ter um primeiro impacto f*dido aqui depois vai… vai rolar ainda mais!”, disse.

Depois que foi revelado que Dudu Camargo teria sido o responsável por defecar no chão do camarim e limpar a sujeira com uma toalha, deixando os trapos escondidos atrás de um micro-ondas ao invés de jogá-los, os internautas que haviam assistido ao podcast de Diguinho ligaram os pontos.